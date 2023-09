Il nebbione che appesta l aria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il nebbione che appesta l aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SMOG

Significato/Curiosita : Il nebbione che appesta l aria

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi smog (disambigua). nelle scienze ambientali lo smog (termine inglese, incrocio di smoke, "fumo", e fog... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

