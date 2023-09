Il Nanni di Caro diario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Nanni di Caro diario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MORETTI

Significato/Curiosita : Il nanni di caro diario

caro diario è un film del 1993 scritto, diretto e interpretato da nanni moretti, vincitore del premio per la miglior regia al festival di cannes 1994... Elementi tipici dei film di moretti, anche un intreccio da film giallo. nel 1985 è la volta di la messa è finita in cui moretti, smessi i panni di michele... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

