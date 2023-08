Tipico strumento ostetrico caduto in disuso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tipico strumento ostetrico caduto in disuso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FORCIPE

Significato/Curiosita : Tipico strumento ostetrico caduto in disuso

Fu realizzato in legno e stucco e venne costruito su commissione dell'accademia olimpica all'interno di una fortezza medioevale in disuso (il palazzo del... Giappone l'impiego del forcipe fu proibito dal 1930, con pene detentive per chiunque lo usasse clandestinamente. come alternativa al forcipe, si iniziò ad utilizzare... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Tipico strumento ostetrico caduto in disuso : tipico; strumento; ostetrico; caduto; disuso; Ballo spagnolo tipico dell Andalusia; tipico formaggio del Cuneese; tipico vino ungherese; Il tipico panino del fastfood ing; Componimento tipico della poesia pastorale; strumento per la saldatura a fiamma; strumento per la cattura di pesci o farfalle; strumento medico per indagare l orecchio; strumento musicale con le canne; strumento diagnostico usato nelle mucose; Il regno nel Sud Italia caduto il 13 febbraio 1861; Crollato o caduto in miseria; Rifare un abbonamento scaduto ; Angelo ribelle caduto negli inferi; Espressione che minimizza la negatività dell accaduto ; Foto 2 Una gita a 4767 Trieste il termine ora in disuso indica l arca di un porto riservata alle piccole barche|; Andata in disuso ; Caduti ormai in disuso ; Andare in disuso ; Unità di misura della pressione oggi in disuso ;

Cerca altre Definizioni