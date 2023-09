Grande città dell Iraq - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grande città dell Iraq. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BASSORA

Significato/Curiosita : Grande citta dell iraq

/ 33°n 43°e33; 43 l'iraq o irak (raro irac), ufficialmente repubblica d'iraq (in arabo , jumhuriyyat al-‘iraq), è uno stato del medio... L'irak d'aujourd'hui, parigi, 1963. bassora (provincia) aeroporto internazionale di bassora arcieparchia di bassora altri progetti wikimedia commons wikimedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Grande città dell Iraq : grande; città; iraq;

Su: La piu grande delle minila prima generazione della mini è stata prodotta dal 1959 al 2000 inizialmente dalla british motor corporation; il modello è ...Il massiccio con il Corno; Unre persiano;porto olandese;agglomerato di case;Su: Citta calabra ricordata per la mollezza dei suoi abitantiFu dicone, atleta originario di caulonia ma abitante di siracusa in quanto in quel tempo, la ...Sostituirà il Reddito di Cittadinanza nel 2024; Nativi delladella pulzella; Lalombarda con un Sacro Monte; Cittadina brianzola dei mobili;Su: Altre risposte alla domanda : : hanno; combattuto; iraq; hanno ricevuto in assegnazione un bene patrimoniale; Che hanno caratteristiche simili a noi; ...Una delle lingue ufficiali dell; Fu in guerra contro l; Bagdad := Teheran : x; Fu invaso dall