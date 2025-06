Centro petrolifero dell Iraq nei cruciverba: la soluzione è Bassora

BASSORA

Curiosità e Significato di "Bassora"

Perché la soluzione è Bassora? Bassora è una città portuale situata nel sud dell'Iraq, nota per essere uno dei principali centri petroliferi del paese. Grazie alla sua posizione strategica vicino al fiume Shatt al-Arab, è diventata un punto cruciale per l'industria del petrolio, contribuendo in modo significativo all'economia irachena. Oltre al suo ruolo economico, Bassora è ricca di storia e cultura, con influenze che risalgono a millenni fa.

Come si scrive la soluzione Bassora

B Bologna

A Ancona

S Savona

S Savona

O Otranto

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U R T R N E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TURNER" TURNER

