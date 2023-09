Dosati ma senza dati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dosati ma senza dati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OS

Significato/Curiosita : Dosati ma senza dati

Settimane le prime pagine dei giornali, dove, con allusioni e mezze verità (ma senza bugie) dichiarò che "grosso modo" si era all'inizio di una nuova era. «il... Disambiguazione – "macos x" rimanda qui. se stai cercando il precedente sistema operativo per apple macintosh, vedi classic mac os. macos (pronunciato in inglese... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

