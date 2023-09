Dare il permesso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dare il permesso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CONCEDERE - CONSENTIRE - ACCONSENTIRE

Significato/Curiosita : Dare il permesso

Poi ricevuto e conservato la merce. in questo periodo jung esitava a dare il permesso a lehder, o ad altri membri del cartello di medellín, di conoscere... Può utilizzare le licenze cc (creative common) nel momento in cui vuole concedere ad altri il diritto di usare o modificare un’opera che lui stesso (l’autore)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

