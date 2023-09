Il permesso delle competenti autorità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il permesso delle competenti autorità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : NULLAOSTA

Significato/Curiosita : Il permesso delle competenti autorita

Indica l'autorizzazione, o un permesso che precede l'autorizzazione vera e propria, da parte di una competente autorità ecclesiastica o civile a compiere... Obstat è una locuzione latina (corrispondente all'espressione italiana «nullaosta», che ne è la traduzione) che indica l'autorizzazione, o un permesso che... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

