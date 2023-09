Corpi ossei delle fosse nasali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Corpi ossei delle fosse nasali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TURBINATI

Significato/Curiosita : Corpi ossei delle fosse nasali

Vomere per completare il setto nasale. va inoltre a costituire le pareti laterali delle cosiddette coane o fosse nasali (lo si può immaginare come una... Riferimento. i turbinati, altrimenti detti cornetti o conche nasali, sono strutture ossee rivestite da mucosa presenti nelle fosse nasali. i turbinati, generalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

