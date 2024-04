La definizione e la soluzione di 4 lettere: Come se niente fosse. ZERO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo numerale

Significato e Curiosità su: Lo zero (in arabo , sifr, in ebraico , éfes, in sanscrito , sunya, in greco antico: µd, medèn) è il numero che precede uno e gli altri numeri positivi e segue i numeri negativi. Zero indica la cardinalità dell'insieme vuoto. Se la differenza tra il numero di oggetti in due insiemi è zero, significa che i due insiemi contengono lo stesso numero di elementi. Zero va però distinto da "assenza di valore" poiché si tratta di due concetti diversi: ad esempio se la temperatura è zero, l'acqua ghiaccia (nel caso della gradazione Celsius della temperatura); se manca il dato della temperatura, assenza del valore, nulla si può ...



zero ( approfondimento) 0 inv

(matematica) (aritmetica) cifra antecedente ad uno

Sostantivo

(scuola) il voto più basso (biologia) (medicina) gruppo sanguigno umano (spregiativo) persona che vale poco o niente

Sillabazione

zè | ro

Pronuncia

IPA: /'*dzro/

Etimologia / Derivazione

dal latino medievale zèphyrum, forma ottenuta per adattamento dall'arabo (sifr), nulla, zero, derivato a sua volta dal sanscrito sunyá, vuoto e successivamente anche zero

Sinonimi

( per estensione ) nulla, niente

nulla, niente ( per estensione ) (di persona) nullità, buono a nulla, nessuno, incapace, inetto

(di persona) nullità, buono a nulla, nessuno, incapace, inetto (popolare) mezza calzetta

Parole derivate

sottozero, azzeramento, azzerato

Termini correlati

(cifra) uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove

Iperonimi

numero, cifra

Proverbi e modi di dire

rasare a zero : radere completamente o quasi ( capelli rasati a zero ... per moda, nello sport, talvolta anche per militare, ecc)

: radere completamente o quasi ( ... per moda, nello sport, talvolta anche per militare, ecc) sparare a zero : criticare ferocemente qualcuno

: criticare ferocemente qualcuno zero zero sette