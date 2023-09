L aureola ovale che circonda la figura di Gesù nell iconografia antica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L aureola ovale che circonda la figura di Gesù nell iconografia antica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : MANDORLA MISTICA

Significato/Curiosità : L aureola ovale che circonda la figura di Gesù nell iconografia antica

La mandorla mistica è un elemento iconografico presente nell'arte sacra cristiana, in particolare nella rappresentazione di Gesù Cristo e di altre figure sacre. Si tratta di un'aura ovale o ellittica che circonda la figura centrale, solitamente raffigurata all'interno di essa, creando un effetto di luce radiante. Questo simbolo rappresenta la gloria divina e la sacralità della figura rappresentata, spesso associata a momenti di trascendenza o manifestazioni soprannaturali. La mandorla mistica è utilizzata per sottolineare la divinità di Gesù Cristo nelle rappresentazioni artistiche e sottolinea il suo status come Figlio di Dio. Questo elemento iconografico ha una lunga storia nell'arte cristiana e continua a essere un simbolo potente nella tradizione religiosa.

