L'aureola ovale che circonda la figura di Gesù nell'iconografia antica - Cruciverba

Nell'affrontare enigmi e cruciverba legati all'iconografia antica, uno dei quesiti più intriganti è la definizione di "L'aureola ovale che circonda la figura di Gesù". Questa misteriosa aureola, lunga quindici lettere, è stata oggetto di dibattito tra gli appassionati di giochi enigmistici, ma oggi siamo qui per risolvere l'arcano e scoprire la soluzione: "MANDORLA MISTICA".

L'immagine di Gesù con l'aureola ovale è un'icona conosciuta da secoli in tutto il mondo cristiano. Ma cos'è esattamente questa "mandorla mistica" e perché assume questa forma?

Origini dell'Aureola Ovale:

L'aureola ovale è una rappresentazione iconografica di un'aura o alone luminoso che circonda la figura di Gesù Cristo in molte opere d'arte sacra. Le sue origini risalgono all'arte bizantina, dove veniva utilizzata per simboleggiare la sacralità e la divinità di Cristo. La forma ovale era scelta per rappresentare l'infinito e la perfezione divina.

Significato Simbolico:

L'aureola ovale rappresenta anche la Trasfigurazione di Cristo, un momento cruciale nella storia cristiana in cui Gesù svelò la sua natura divina agli apostoli. Questo alone simbolico di luce rappresenta la gloria divina e la santità di Cristo, spesso accompagnata da raggi luminosi che si irradiavano dalla sua figura.

Utilizzo nell'Arte:

L'iconografia con l'aureola ovale è stata ampiamente utilizzata in dipinti, icone e mosaici cristiani nel corso dei secoli. È un elemento distintivo dell'arte sacra e contribuisce a enfatizzare la divinità di Gesù nelle rappresentazioni artistiche.

La "Mandorla Mistica" nei Cruciverba:

Tornando all'enigmistica, ora che conosciamo la risposta corretta, "MANDORLA MISTICA", potremo affrontare con fiducia cruciverba e giochi enigmistici che includono questa definizione. Sarà più facile per gli appassionati risolvere questo quesito grazie alla nostra chiara spiegazione.

In conclusione, l'aureola ovale che circonda la figura di Gesù nell'iconografia antica, nota come "Mandorla Mistica", rappresenta la sacralità e la divinità di Cristo, ed è un elemento iconografico distintivo nell'arte sacra cristiana. Ora che conosciamo la soluzione, possiamo affrontare con successo gli enigmi e i cruciverba che coinvolgono questa definizione, godendo della soddisfazione di risolvere uno degli enigmi più intriganti dell'iconografia cristiana.

Significato/Curiosita : L aureola ovale che circonda la figura di gesu nell iconografia antica

Sinistro, di fronte a una figura vestita con le vesti bianche di una monaca. la monaca tiene una croce con entrambe le mani, che offre a gesù bambino.... Età tardo gotica. la parte centrale dell'abside si compone di una "mandorla" mistica che raffigura l'incoronazione della vergine, attorniata da schiere...

