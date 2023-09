L antico foro romano per il mercato dei bovini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L antico foro romano per il mercato dei bovini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BOARIO

Significato/Curiosita : L antico foro romano per il mercato dei bovini

Cercando "foro romano" in senso generico, vedi foro (urbanistica). coordinate: 41°53'31.92n 12°29'06.72e / 41.8922°n 12.4852°e41.8922; 12.4852 il foro romano... boario (boér in dialetto camuno) è una frazione del comune di darfo boario terme, posto nella bassa valle camonica, a nord del lago d'iseo. è centro turistico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : L antico foro romano per il mercato dei bovini : antico; foro; romano; mercato; bovini; Le isole dell Atlantico con Las Palmas; antico vaso greco; Fierissimi guerrieri dell antico Giappone; antico berretto romano; Tirchi come un antico popolo nomade; Hanno sviluppato antico rpi; antico nome della Dalmazia; L antico precettore privato; Il foro da cui non passa il cammello; Traforo ferroviario; Il foro posto a un estremità dell ago; Galleria traforo ; Credeva di averle raggiunte Cristoforo Colombo; Hanno un foro filettato; Ha un foro in testa; Il moderno foro di Roma; Regina carcere romano ; Il romano che guidò i Volsci contro l Urbe; Antico berretto romano ; Cesare poeta dialettale romano ; Il diffuso dolce romano farcito con panna; Monumento romano ; Un anfiteatro romano in Francia; Il quartiere romano con la Nuvola; Il caotico mercato orientale con tanti negozi; Il mercato oltre il super; Una festa con fiera e mercato ; Attende tutti al supermercato ; Città dell Olanda grande mercato dei fiori; mercato delle città arabe; Si fa al mercato ; Forme di mercato non concorrenziali; Custode di bovini ; Lo stomaco dei bovini cucinato per i buongustai; Il progenitore preistorico di tutti i bovini ; Mucche : bovini = pecore : _; bovini selvatici; Il foro romano destinato al mercato dei bovini ; Grossi bovini americani; Branchi di bovini ;

Cerca altre Definizioni