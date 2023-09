Piccoli golfi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccoli golfi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SENI

Significato/Curiosita : Piccoli golfi

Fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. sant'agata sui due golfi è la maggiore frazione di massa lubrense, comune in città metropolitana... I seni paranasali (lat. sinus paranasales) sono quattro paia di cavità all'interno delle ossa del massiccio facciale, comunicanti tramite canali ossei... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Piccoli golfi : piccoli; golfi;

Su: I porti italiani costituiscono il sistema di infrastrutture a servizio del trasporto marittimo di persone e merci in italia. il più importante porto ...Muoversi abalzi;recipienti per il carburante;uomini; Ognuno deidenti del margine delle foglie;Su: Italiano 1958 - bruno censore, politico e politico italiano 1958 - alessandro chiodini, allenatore di calcio e ex calciatore italiano 1958 - darwin cook, ...L automobilina deisti; Le hanno porti e; Come i Wright i Lumière e i Monter; Un ferro delsta;