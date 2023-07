Le hanno porti e golfi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le hanno porti e golfi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OI

Significato/Curiosita : Le hanno porti e golfi

Naturalmente. sull'entrata dei golfi in cui sono stati costruiti dei porti di solito sono presenti i fari che segnalano, durante le notti o il cattivo tempo... Eccessiva fragilità ossea oi – codice iso 3166-2:gw della regione di oio (guinea-bissau) oi! – sottogenere musicale del punk rock oi (incrociatore) – incrociatore... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 22 luglio 2023

