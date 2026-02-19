La Marie nota rivista femminile

SOLUZIONE: CLAIRE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La Marie nota rivista femminile" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La Marie nota rivista femminile". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Claire? Claire rappresenta una rivista femminile molto popolare tra le lettrici di tutte le età. Con articoli che spaziano dalla moda al benessere, offre spunti interessanti e aggiornamenti sulle ultime tendenze. La rivista si distingue per il suo stile elegante e per le interviste esclusive a figure di spicco del mondo dello spettacolo e della cultura. Le sue pagine sono un punto di riferimento per chi desidera rimanere informata e ispirata, con contenuti curati e di alta qualità. Sempre al passo con i tempi, Claire continua a catturare l'attenzione delle sue seguaci.

La definizione "La Marie nota rivista femminile" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La Marie nota rivista femminile" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Claire:

C Como L Livorno A Ancona I Imola R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La Marie nota rivista femminile" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

