Un artista come Picabia e Tzara - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un artista come Picabia e Tzara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DADAISTA

Significato/Curiosita : Un artista come picabia e tzara

Zurigo ball e il cabaret voltaire, martano editore, torino 1970. grazioli, e. (a cura di), dada a parigi 1918-1924, tristan tzara, francis picabia, andre breton... Movimento dadaista, dato che il primo «ready-made» di duchamp, la ruota di bicicletta, è del 1913. essi diventano, nell'ambito dell'estetica dadaista, uno... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 settembre 2023

