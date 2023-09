Si vendono conciate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si vendono conciate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PELLI

Significato/Curiosita : Si vendono conciate

150 milioni di dollari/anno. infatti, negli stati uniti diverse aziende vendono un formaggio simile al parmigiano che presenta la denominazione parmesan... Domenico pelli (1657-1728) – architetto e imprenditore svizzero ferruccio pelli (1916-1995) – avvocato, notaio e politico svizzero fulvio pelli (1951) –... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Si vendono conciate : vendono; conciate;

Su: Consumati come seconda colazione e in genere i ristoranti che vendono pannenkoeken separano la lista di quelli salati (con formaggio, prosciutto, ...yogurt e panna;penne e quaderni;illegalmente i biglietti fuori dagli stadi; Siin merceria;Su: Pregio, tra gli italiani, per le particolari qualità organolettiche delle olive conciate. dal 1947 al 1952 due ricercatori della stazione sperimentale ...