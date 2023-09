Una consonante come la B - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una consonante come la B. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LABIALE

Una consonante come la b

Dall'alfabeto fenicio. nella lingua italiana corrisponde alla consonante occlusiva bilabiale sonora [b] (come nell'alfabeto fonetico internazionale). nella sua veste... Illustrativo e non sostituiscono il parere medico: leggi le avvertenze. l'herpes labiale è una malattia infettiva causata prevalentemente dal virus herpes simplex... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023

