La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una consonante come la M' è 'Labiale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LABIALE

Curiosità e Significato di Labiale

Vuoi sapere di più su Labiale? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere

Perché la soluzione è Labiale? Labiale si riferisce a tutto ciò che riguarda le labbra, come le consonanti prodotte con esse (ad esempio la M o la P). È un termine linguistico che indica i suoni articolati con le labbra, fondamentali nella pronuncia di molte lingue. Conoscere i suoni labiali aiuta a capire come si formano le parole e a migliorare la propria dizione. La loro importanza è evidente anche nella comunicazione quotidiana.

Come si scrive la soluzione Labiale

Se "Una consonante come la M" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

L Livorno

A Ancona

B Bologna

I Imola

A Ancona

L Livorno

E Empoli

