La Soluzione ♚ Tenero e affettuoso La definizione e la soluzione di 7 lettere: Tenero e affettuoso. AMOROSO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Tenero e affettuoso: Alessandra Amoroso (Galatina, 12 agosto 1986) è una cantante italiana. Ha raggiunto il successo nel 2009 grazie alla partecipazione e alla vittoria dell'ottava edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Nel corso della carriera ha pubblicato nove album, di cui sette in studio, esordendo sette volte alla prima posizione della classifica FIMI Album, e numerosi singoli, divenendo la seconda cantante lanciata da un talent show italiano ad aver venduto più copie certificate dalla FIMI, con 3 000 000 unità a dicembre 2023, oltre che ad aver detenuto il record come cantante donna più venduta in era fimi. Nel corso della sua carriera ha ... Altre Definizioni con amoroso; tenero; affettuoso; C è sia duro che tenero; Un formaggio tenero; Un affettuoso gesto superficiale; Veramente affettuoso;

La risposta a Tenero e affettuoso

AMOROSO

A

M

O

R

O

S

O

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Tenero e affettuoso' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.