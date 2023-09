Le ruote delle trasmissioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le ruote delle trasmissioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PULEGGE

Significato/Curiosita : Le ruote delle trasmissioni

Negli autoveicoli la trasmissione è l'insieme di organi che hanno lo scopo di trasferire la potenza generata dal motore alle ruote o più in generale dal... pulegge vengono montate su alcuni sostegni lungo il percorso e servono per dare la direzione alle vetture e sostenere il loro peso e la fune. pulegge... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Le ruote delle trasmissioni : ruote; delle; trasmissioni; Hanno due piccole ruote ; Trasmettono il moto dai differenziali alle ruote ; Si effettuano martedi giovedi e sabato su undici ruote ; Può avere le ruote e il manico allungabile; Piccolo veicolo rombante a due ruote ; Le puntate delle serie televisive; Vi si svolge la corsa delle 500 miglia; Membrane delle nari; I vacanzieri delle località turistiche; Proprio delle tradizioni della gente comune; La fascia di trasmissioni televisive prima dei TG più seguiti; Alcune trasmissioni TV l hanno in studio; trasmissioni come Morgana di Michela Murgia ing; Speaker di trasmissioni televisive o radiofoniche; La fascia di trasmissioni in onda prima dei telegiornali più seguiti;

Cerca altre Definizioni