La Soluzione ♚ Per i Fiamminghi è Luik

La definizione e la soluzione di 5 lettere: Per i Fiamminghi è Luik. LIEGI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Per i fiamminghi e luik: Liegi (in francese: Liège, in vallone: Lidje, in olandese: Luik, in tedesco: Lüttich) è una città francofona del Belgio, capoluogo dell'omonima provincia nella Vallonia. La popolazione ammonta a circa 195 000 abitanti (600 000 considerando l'agglomerato urbano). Per numero di abitanti, Liegi è la prima area urbana della Vallonia e la terza del Belgio, dopo gli agglomerati di Bruxelles e Anversa. La città è anche il quinto comune più popolato del Belgio dopo Bruxelles, Anversa, Gand e Charleroi. La città è situata nella valle della Mosa, nel Belgio orientale, non lontano dai confini con i Paesi Bassi (Maastricht è a circa 33 km (20,5 ...

