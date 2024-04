La Soluzione ♚ Con i Fiamminghi in Belgio La definizione e la soluzione di 7 lettere: Con i Fiamminghi in Belgio. VALLONI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Con i fiamminghi in belgio: I valloni (in francese Wallons; in vallone: Walons) costituiscono un gruppo etnico di lingua romanza originario della Vallonia. Discendono dalle antiche popolazioni gallo-romane, con innesti etno-culturali dei Franchi. Costituiscono uno delle tre tradizionali componenti etniche, linguistiche, culturali e politiche del Belgio, assieme ai fiamminghi e ai tedeschi del Belgio. L'identità vallona è radicata anche in alcuni dipartimenti confinanti della Francia. Il termine vallone deriva dal proto-germanico Walha (letteralmente "straniero"), utilizzato dalle antiche tribù germaniche per identificare le limitrofe popolazioni di lingua celtica o ... Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: I valloni (in francese Wallons; in vallone: Walons) costituiscono un gruppo etnico di lingua romanza originario della Vallonia. Discendono dalle antiche popolazioni gallo-romane, con innesti etno-culturali dei Franchi. Costituiscono uno delle tre tradizionali componenti etniche, linguistiche, culturali e politiche del Belgio, assieme ai fiamminghi e ai tedeschi del Belgio. L'identità vallona è radicata anche in alcuni dipartimenti confinanti della Francia. Il termine vallone deriva dal proto-germanico Walha (letteralmente "straniero"), utilizzato dalle antiche tribù germaniche per identificare le limitrofe popolazioni di lingua celtica o ... valloni m pl (geografia) plurale di vallone Sostantivo, forma flessa valloni plurale di vallone

