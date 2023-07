Piccola preparazione compatta dolce o salata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccola preparazione compatta dolce o salata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TORTINO

Significato/Curiosita : Piccola preparazione compatta dolce o salata

"arancini" rimanda qui. se stai cercando il dolce marchigiano, vedi arancini (dolce). l'arancino (in siciliano arancinu o arancina) è una specialità della cucina... Salvarsi. piatto migliore: filetto fruttato (laura). piatti peggiori: tortino di foie gras (giovanna), puaret (jessica), la qualità in semplicità (ludovica)... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

