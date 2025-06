Un ordigno per attentati nei cruciverba: la soluzione è Bomba

BOMBA

Curiosità e Significato di Bomba

Perché la soluzione è Bomba? Una bomba è un ordigno esplosivo usato spesso in attentati o atti di terrorismo. Progettata per causare danni, panico o distruzione, può essere nascosta o piazzata in vari luoghi. La sua presenza rappresenta una minaccia seria per la sicurezza pubblica e richiede interventi rapidi e specializzati. Conoscere il significato aiuta a capire l'importanza della prevenzione e della sicurezza.

Come si scrive la soluzione Bomba

B Bologna

O Otranto

M Milano

B Bologna

A Ancona

