La Soluzione ♚ Un offerta del miracolato

La definizione e la soluzione di 6 lettere: Un offerta del miracolato. EX VOTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Un offerta del miracolato: L'ex voto (dal latino ex voto, per promessa) è un regalo, donazione, od offerta che viene data dai fedeli a scopo votivo per ringraziare una divinità in segno di riconoscenza per una grazia ricevuta. Si tratta in genere di piccoli dipinti, oggetti preziosi o simbolici.La presenza di questa locuzione nella lingua italiana è attestata almeno dal XVII secolo.

