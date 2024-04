La Soluzione ♚ Il lampeggiare di un idea La definizione e la soluzione di 8 lettere: Il lampeggiare di un idea. BALENARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Il lampeggiare di un idea: Ho visto cose che voi umani... è una frase derivata dal monologo pronunciato in punto di morte dal replicante Roy Batty nel film di fantascienza Blade Runner, del 1982, diretto da Ridley Scott e ispirato al romanzo Il cacciatore di androidi di Philip K. Dick. Tale frase, che non è presente nel romanzo, nel doppiaggio italiano del film incomincia in realtà in maniera leggermente diversa: «Io ne ho viste cose...». Altre Definizioni con balenare; lampeggiare; idea; Repentino guizzare; Un fitto lampeggiare; Idea senza capo né coda; Un idea non confermata; Lo si spreme per un idea; Cerca altre soluzioni cruciverba

