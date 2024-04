La Soluzione ♚ Instaurò il bolscevismo La definizione e la soluzione di 5 lettere: Instaurò il bolscevismo. LENIN Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Instauro il bolscevismo: Lenin (letto /'lnin/ o più raramente /'ljnin/; in russo , ['lenn]), pseudonimo di Vladimir Il'ic Ul'janov () (in russo ; Simbirsk, 22 aprile 1870, 10 aprile del calendario giuliano – Gorki, 21 gennaio 1924), è stato un rivoluzionario, politico, filosofo e scrittore russo, poi sovietico, talvolta menzionato come Vladimir Lenin o come Nikolaj Lenin. Fu Primo ministro della Repubblica russa dal 1917 al 1918, della Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa dal 1918 al 1922 e dell'Unione Sovietica dal 1922 al 1924. Sotto la sua guida la Russia, e in seguito l'Unione Sovietica, diventò uno Stato socialista ... Altre Definizioni con lenin; instaurò; bolscevismo; L attuale San Pietroburgo; Precedette Stalin; Lo instaurò Robespierre; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Instaurò il bolscevismo

LENIN

La risposta verificata di 5 lettere per risolvere 'Instaurò il bolscevismo' è LENIN.