Incarico provvisorio - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : INTERIM

Significato/Curiosita : Incarico provvisorio

Terminologia giuridica, politica e giornalistica per indicare un incarico provvisorio («il presidente del consiglio ha assunto l'interim degli esteri»)... La locuzione latina ad interim significa "per ora" (interim significa "frattanto", "nel frattempo"). è utilizzata per indicare l'esercizio delle funzioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023

