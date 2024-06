Un incarico provvisorio

: La locuzione latina ad interim significa "per ora" (interim significa "frattanto", "nel frattempo"). Così ad esempio: A seguito delle dimissioni del Primo Ministro Gianni Bollini, il ministro Gianno Bollini è il nuovo Presidente del Consiglio ad interim. È utilizzata per indicare l'esercizio delle funzioni assegnate da una carica assegnate ad un esercitatore provvisorio, senza che tal carica abbia un titolare ufficiale, e in attesa della nomina di uno.

Italiano: Sostantivo: interim m inv . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. (per estensione) (politica) (diritto) (economia) incarico temporaneo. Sillabazione: ìn | te | rim. Pronuncia: IPA: /'interim/ . Etimologia / Derivazione: dal latino interim cioè "frattanto, nel frattempo" che deriva da inter ossia "tra" . Sinonimi: interinato. Parole derivate: interim manager.