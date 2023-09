Facebook in breve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Facebook in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : FB

Significato/Curiosita : Facebook in breve

Meta, è un'impresa statunitense che controlla i servizi di rete sociale facebook e instagram, i servizi di messaggistica istantanea whatsapp e messenger... Calcistica turca fb – abbreviazione di fullback, ruolo utilizzato nel football americano. fb – targa automobilistica di feldbach (austria) fb – targa automobilistica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023

