Associazioni che possono essere no profit - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Associazioni che possono essere no profit. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ENTI

Significato/Curiosita : Associazioni che possono essere no profit

Stesso argomento in dettaglio: associazione di promozione sociale. le associazioni di promozione sociale possono essere definite quelle organizzazioni... Ottenuto il riconoscimento e quindi non sono persone giuridiche (i cosiddetti enti di fatto); le organizzazioni pubbliche, prive di personalità giuridica e... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Associazioni che possono essere no profit : associazioni; possono; essere; profit; Le associazioni senza fine di lucro; associazioni simili a ONLUS; associazioni con fini analoghi alle ONLUS; L accordo firmato dalle associazioni di lavoratori; Sigla di associazioni italiane di promozione sociale; possono contenere acqua oppure vino; Vi si possono adottare cuccioli senza padroni; possono passeggiare lungo il fiume Sile; possono venire se si è fuori allenamento; possono essere cotogne o fuji; Può essere fumaria; Può essere leggero anche pesando molto; Può essere anche rossa o nera; Strumento a fiato può essere dolce o di Pan; Ci resta solo ciò che è degno di essere ricordato; profit ti che si dividono; Il profit tatore che non paga mai di tasca sua; Combriccola di profit tatori; Lo è il profit erole; Canide approfit tatore e razziatore per antonomasia;

Cerca altre Definizioni