Un alta suola di sughero

: In enigmistica la zeppa è uno schema che a partire da una parola ne ottiene un'altra inserendo una lettera (o una sillaba) al suo interno. Nel caso particolare che la lettera sia apposta all'inizio e/o alla fine della parola, la zeppa prende il nome di aggiunta iniziale, aggiunta finale, aggiunta di estremi. È pertanto l'inverso dello scarto. Si parla invece di bizeppa nel caso che la stessa lettera sia inserita due volte nella parola.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: zeppa f sing . femminile di zeppo. Sostantivo: zeppa f (pl.: zeppe) . piccolo cuneo per rincalzare mobili, che non posano bene in piano; o chiudere qualche fessura. scusa per rimediare a cosa mal detta o fatta. (tipografia) piccolo pezzo di metallo utilizzato per ottenere una spaziatura. (enigmistica) schema che a partire da una parola ne ottiene un'altra inserendo una lettera (o una sillaba) al suo interno.