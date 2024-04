La Soluzione ♚ Uno Stato sul Baltico

La definizione e la soluzione di 9 lettere: Uno Stato sul Baltico. FINLANDIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Uno stato sul baltico: La Finlandia (in finlandese: , in svedese: ), ufficialmente Repubblica di Finlandia (in finlandese: Suomen tasavalta e in svedese: Republiken Finland), è uno Stato dell'Europa settentrionale, facente parte della regione nota come Fennoscandia e, in alcuni casi, anche della penisola scandinava. Confina con la Svezia a ovest, la Norvegia a nord e la Russia a est. Si affaccia a sud sul golfo di Finlandia, sulla cui sponda meridionale si trova l'Estonia. È uno Stato membro dell'Unione europea, dell'ONU e della NATO. In Finlandia vivono 5,5 milioni di persone, per la maggior parte nelle regioni meridionali. In termini di superficie, è l'ottavo ...

