Terrazzo fiorito che ospita bar o ristoranti - Cruciverba

ROOF GARDEN

Terrazzo fiorito che ospita bar o ristoranti

Un "roof garden" è un termine che fa riferimento a un giardino o un terrazzo situato sul tetto di un edificio. Questo spazio è progettato e allestito per la coltivazione di piante, fiori o alberi, e spesso include anche sedute, tavoli, o bar e ristoranti. I roof garden sono diventati popolari in molte città in tutto il mondo, soprattutto in ambienti urbani dove lo spazio all'aperto è limitato. Questi giardini sul tetto offrono un'oasi di verde e tranquillità in mezzo all'ambiente urbano, consentendo alle persone di godersi la natura e il relax con una vista panoramica sulla città. Sono spesso utilizzati per scopi ricreativi, sociali e commerciali, ospitando eventi, feste, cene o semplicemente fornendo un luogo piacevole per i residenti o i clienti dei ristoranti e dei bar. Inoltre, i roof garden possono contribuire alla riduzione del surriscaldamento urbano e alla promozione della biodiversità in ambiente urbano.

