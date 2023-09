Punto astronomico a picco su di noi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Punto astronomico a picco su di noi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il punto astronomico noto come "zenit" rappresenta il punto direttamente sopra di noi nel cielo, esattamente al vertice della sfera celeste. Questo punto è situato in opposizione al "nadir", che è la direzione esattamente sotto i nostri piedi. Il zenit è un concetto fondamentale in astronomia e navigazione, ed è determinato dalla posizione dell'osservatore sulla superficie terrestre. Quando si osserva il cielo di notte, gli oggetti celesti come stelle e pianeti raggiungono il loro punto più alto nel cielo quando si trovano al zenit dell'osservatore. Questa posizione è utile anche per determinare la latitudine dell'osservatore sulla Terra, poiché il zenit è direttamente sopra l'osservatore quando si trova sull'equatore. In sintesi, il zenit rappresenta il punto astronomico a picco su di noi, una guida importante per l'orientamento e l'osservazione del cielo stellato.

