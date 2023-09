Figlia di Agamennone e di Clitennestra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Figlia di Agamennone e di Clitennestra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : IFIGENIA

Significato/Curiosità : Figlia di Agamennone e di Clitennestra

Ifigenia è un personaggio della mitologia greca, la figlia di Agamennone, il leggendario re di Micene, e di Clitennestra. La sua storia è particolarmente nota per il suo coinvolgimento nella guerra di Troia. Secondo il mito, Agamennone, per calmare gli dei e ottenere il vento favorevole necessario per salpare verso Troia, fu costretto a sacrificare sua figlia Ifigenia. Questa tragica storia è spesso vista come un esempio del costo elevato che può derivare dalle decisioni prese dai leader per raggiungere i loro obiettivi. Tuttavia, in alcune versioni del mito, Ifigenia viene salvata da Artemide e non sacrificata. La figura di Ifigenia è stata oggetto di numerose rappresentazioni nella letteratura, nell'arte e nel teatro, contribuendo alla sua immagine iconica nella cultura occidentale.

Altre risposte alla domanda : Figlia di Agamennone e di Clitennestra : figlia; agamennone; clitennestra;

Su: Significati, vedi la famiglia addams (disambigua). la famiglia addams (in inglese the addams family) è un gruppo di personaggi creato da charles addams a ...Fanno dellauna famiglia; Il marito della; Ladi tragedia di D Annunzio; La Silviadi Numitore;Su: Oreste, crisotemi e ifigenia. dopo la morte del padre agamennone per mano di clitennestra e col contributo di egisto, suo amante, elettra (che sarebbe ...Era il regno di; Fratello di; Il padre die Menelao; Una figlia diSu: Vendico agamennone uccidendo clitennestraOréstes) è un personaggio della mitologia greca, figlio del re agamennone e di clitennestra e fratello di ...