La Soluzione ♚ Daniel il protagonista di Casino Royale

La definizione e la soluzione di 5 lettere: Daniel il protagonista di Casino Royale. CRAIG Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Daniel il protagonista di casino royale: Daniel Wroughton Craig (Chester, 2 marzo 1968) è un attore britannico. È noto per aver interpretato la spia britannica James Bond (sesto attore a ricoprire tale ruolo) in 5 pellicole prodotte tra il 2006 e il 2021: Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre e No Time to Die, per cui è stato candidato per due volte ai Premi BAFTA come miglior attore; inoltre ha interpretato il detective Benoît Blanc in Cena con delitto - Knives Out e Glass Onion - Knives Out, ricevendo due candidature al Golden Globe, sempre come miglior attore. Tra gli altri noti film ai quali ha partecipato figurano Elizabeth (1998), Lara Croft: Tomb Raider (2001), ...

