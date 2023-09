Cereali per bestiame - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cereali per bestiame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : BIADE

Significato/Curiosità : Cereali per bestiame

Le biade, comunemente conosciute come cereali per bestiame, sono un gruppo di piante coltivate principalmente per il loro valore nutrizionale nell'alimentazione degli animali da fattoria, come bovini, ovini e suini. Tra le biade più comuni ci sono l'avena, il mais, il frumento e l'orzo. Questi cereali forniscono una fonte essenziale di carboidrati, proteine e fibre per gli animali da fattoria e sono spesso utilizzati per la produzione di mangimi. Le biade svolgono un ruolo fondamentale nell'allevamento e nell'industria agricola, contribuendo a mantenere la salute e la crescita degli animali destinati alla produzione di carne, latte e altri prodotti di origine animale. La coltivazione e la gestione delle biade sono aspetti essenziali dell'agricoltura moderna e della catena alimentare.

Altre risposte alla domanda : Cereali per bestiame : cereali; bestiame;

Su: Feste di vari paesi della sardegna. nel museo vengono svolte le attività di laboratorio della panificazione tradizionale e artistica e per visitatori... ...Abbonda nei; Depositi a torre per i; Antiche misure per; Uno deipiù coltivati;Su: Le riprese si sono svolte tra gennaio e maggio del 1999 in inghilterra, malta, italia (val d'orcia in toscana) e marocco. il film è stato presentato ...Insetti che tormentano il; Zona montana in cui si porta ild estate; Il pranzo all aperto del; Recinti all aperto in cui pernotta il