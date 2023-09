Caccia grossa in Africa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Caccia grossa in Africa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SAFARI

Significato/Curiosità : Caccia grossa in Africa

Il safari in Africa è un'esperienza straordinaria dedicata alla caccia fotografica e all'osservazione della fauna selvatica. Questa avventura offre l'opportunità di esplorare la maestosa bellezza naturale del continente africano e di vedere da vicino una vasta varietà di animali selvatici, tra cui leoni, elefanti, leopardi, rinoceronti, giraffe e molti altri. A differenza delle tradizionali cacce alla grossa, i safari moderni promuovono la conservazione e la sostenibilità ambientale, incoraggiando il turismo ecologico e la protezione della fauna selvatica. Gli ospiti alloggiano in lussuose tende o lodge e partecipano a safari guidati in veicoli aperti per avvicinarsi agli animali in modo sicuro ed etico. Questa forma di turismo contribuisce alla preservazione delle specie minacciate e alla sostenibilità delle comunità locali, creando un'esperienza indimenticabile di contatto diretto con la natura selvaggia africana.

Altre risposte alla domanda : Caccia grossa in Africa : caccia; grossa; africa;

