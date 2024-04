La Soluzione ♚ Il Brosnan di No Escape - Colpo di Stato

La definizione e la soluzione di 6 lettere: Il Brosnan di No Escape - Colpo di Stato. PIERCE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Il brosnan di no escape - colpo di stato: Pierce Brendan Brosnan (Drogheda, 16 maggio 1953) è un attore e produttore cinematografico irlandese naturalizzato statunitense. Ha iniziato la sua carriera come attore televisivo, raggiungendo un grande successo con la serie investigativa statunitense Mai dire sì (Remington Steele), in cui ha recitato dal 1982 al 1987. In seguito ha preso parte a film come Quarto protocollo e Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre. Nel 1995 è stato ingaggiato nel ruolo del celebre agente segreto James Bond, che ha riportato al successo dopo un periodo di stallo. Ha ricoperto i panni di 007 in quattro film, fino al 2002. Altre importanti pellicole a cui ha preso ...

Altre Definizioni con pierce; brosnan; escape; colpo; stato;