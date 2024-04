La Soluzione ♚ Filtro per teiere

La definizione e la soluzione di 6 lettere: Filtro per teiere. COLINO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Filtro per teiere: Il colino o passino è utensile da cucina usato per filtrare alimenti liquidi. Ha forma semisferica o conica con un manico e, in quelli più grandi, sul lato opposto un gancio che permette di appoggiarlo sull'orlo di un contenitore. Strutturalmente può essere di due tipi: quello dove a fare da filtro c'è una retina, retta da una struttura portante in altro materiale, e quello dove è il materiale costitutivo del colino ad essere forato per permettere lo sgocciolamento. In entrambi i casi può essere in metallo: alluminio, acciaio inox, ferro smaltato o in plastica.

Altre Definizioni con colino; filtro; teiere;