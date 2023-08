È tutto a buchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È tutto a buchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : COLINO

Significato/Curiosita : E tutto a buchi

a circa tre volte il sole (il limite di tolman-oppenheimer-volkoff) sarebbero collassate in buchi neri per le ragioni presentate da chandrasekhar, e conclusero... Tisaniera colino da tè, ha una dimensione che gli permette di essere appoggiato sul bordo della tazza, con la retina completamente al suo interno. colino o colo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : È tutto a buchi : tutto; buchi; Uno studioso di tutto quello che è asiatico; È una visione di tutto riposo ma non è il filmetto rosa; Si dice di tariffe tutto incluso; tutto quel che occorre; Non ragionano del tutto ; Lo si usa per otturare fessure o buchi ; buchi in cui ci si annida; Due buchi sul volto; Se si rompe, ha meno buchi ; buchi , fori;

Cerca altre Definizioni