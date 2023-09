Shopping per riporre la spesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Shopping per riporre la spesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : BAG

Significato/Curiosita : Shopping per riporre la spesa

Buste per la spesa, per gli imballaggi e come contenitori alimentari o industriali. nel 1852 francis wolle, un insegnante di scuola, inventò la prima... Con o contengono il titolo. bag – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di baguio nueva viscaya (filippine) bag – è il terzo livello di divisione... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 settembre 2023

