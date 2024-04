La Soluzione ♚ Lieto e spensierato La definizione e la soluzione di 4 lettere: Lieto e spensierato. GAIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosit脿 su Lieto e spensierato: Gaio Giulio Cesare Augusto Germanico (in聽latino Gaius Iulius Caesar Augustus Germanicus; nelle epigrafi: C路CAESAR路AVG路GERMANICVS路PON路M路TR路POT; Anzio, 31 agosto 12 鈥 Roma, 24 gennaio 41), regnante con il nome di Gaio Cesare e meglio conosciuto con il soprannome di Caligola, 猫 stato il terzo imperatore romano, appartenente alla dinastia giulio-claudia. Regn貌 per meno di quattro anni dal 37 al 41, anno della sua morte. Le fonti storiche hanno tramandato di Caligola un'immagine di despota, sottolineandone stravaganze, eccentricit脿 e depravazione. Lo si accusa di aver dilapidato il patrimonio accumulato dal predecessore, per quanto ci貌 avvenisse ... Altre Definizioni con gaio; lieto; spensierato; Il Calvo poeta latino; Allegro lieto; 脠 lieto di avere un padrone; Un giorno lieto; Le ha uguali lo spensierato; Cerca altre soluzioni cruciverba

