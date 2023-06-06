Per nulla propense

SOLUZIONE: RESTIE

Perché la soluzione è Restie? Restie sono persone che si oppongono con fermezza a qualcosa, mostrando una forte resistenza al cambiamento o alle richieste esterne. La loro determinazione deriva dal non voler cedere o adattarsi facilmente alle nuove idee o situazioni. Questi individui spesso manifestano un atteggiamento di fermezza che può essere sia una forma di tutela che di ostinazione. La loro postura rimane spesso rigida di fronte a pressioni o tentativi di convincimento.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Per nulla propense" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Per nulla propense". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Per nulla propense" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Per nulla propense" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Restie:

R Roma E Empoli S Savona T Torino I Imola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Per nulla propense" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

