Alle Olimpiadi si suonano quelli nazionali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alle Olimpiadi si suonano quelli nazionali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : INNI

Significato/Curiosita : Alle olimpiadi si suonano quelli nazionali

Amichevoli riservate alle nazionali di calcio. i suoi componenti sono noti come azzurri per il colore delle divise. è una delle nazionali di calcio più titolate... Di argomento elevato: patriottico, mitologico, religioso. le raccolte di inni vengono dette innari e sono molto diffuse all'interno della liturgia e della... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Alle Olimpiadi si suonano quelli nazionali : alle; olimpiadi; suonano; quelli; nazionali; Percorre le vasche per alle narsi; Un qualunque mezzo galle ggiante; Prefisso greco relativo alle articolazioni; Permesso dalle norme; Lo è ogni elemento della retina che riceve stimoli luminosi e li trasmette alle vie ottiche; L anno delle olimpiadi di Sydney; Le olimpiadi col curling; L anno in cui si svolsero le olimpiadi di Atlanta; Promosse le olimpiadi ; Vi si tennero le olimpiadi del 1952; Risuonano nelle scuderie; Nei GP si suonano a fine gara; suonano una specie di ottavino; Quelle d aria non suonano ; suonano grossi strumenti musicali; quelli di onnipotenza sono manie di grandezza; Mangiandoli c è chi pensa a quelli velenosi; Vi sono anche quelli animati; quelli sporchi si lavano in famiglia; quelli che collaborano; I connazionali di Pancho Villa; I connazionali di Kyriakos Mitsotakis; La nazionali tà della tennista Sania Mirza; Il riscaldamento terrestre ai convegni internazionali ; I connazionali di Picasso;

Cerca altre Definizioni