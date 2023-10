Si suonano ballando il flamenco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si suonano ballando il flamenco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : NACCHERE

Significato/Curiosità : Si suonano ballando il flamenco

Il flamenco è una forma di espressione artistica che combina musica, danza e canto ed è originaria dell'Andalusia, in Spagna. Questo genere di performance coinvolge spesso l'uso di strumenti musicali come la chitarra spagnola, il cajón (una cassa di legno utilizzata come strumento a percussione) e le nacchere, che sono piccoli strumenti a percussione composti da due piatti metallici che vengono sfregati o percossi per produrre un suono distintivo. Le nacchere sono suonate tenendole nelle mani e facendo muovere rapidamente i piatti uno contro l'altro. La danza del flamenco è caratterizzata da movimenti forti ed espressivi, che spesso includono colpi di tallone e movimenti delle braccia eleganti. Suonare le nacchere mentre si balla il flamenco aggiunge un elemento ritmico e percussivo alla performance complessiva, amplificando l'energia e la passione di questa forma d'arte unica.

