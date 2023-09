Il Vecchio che morì per l eruzione del Vesuvio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Vecchio che morì per l eruzione del Vesuvio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PLINIO

Significato/Curiosita : Il vecchio che mori per l eruzione del vesuvio

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi vesuvio (disambigua). il vesuvio è uno stratovulcano situato in italia, in posizione dominante... Gaio plinio secondo, conosciuto come plinio il vecchio (in latino: gaius plinius secundus; como, 23 – stabia, 25 ottobre 79), è stato uno scrittore, naturalista... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

